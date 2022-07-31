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Сегодня, 02:13

«Челси» потратит на трансфер Слонины 15 миллионов долларов

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Чикаго» Габриэль Слонина в ближайшее время подпишет контракт с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны договорились о переходе 18-летнего американца. 31 июля игрок прилетит в Лондон, где пройдет медосмотр перед трансфером. Сообщается, что «Челси» заплатит за Слонину 15 млн долларов, а сам игрок останется в «Чикаго» до конца года.

В текущем сезоне Слонина провел 23 матча в МЛС, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл на ноль.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

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