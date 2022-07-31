«Челси» потратит на трансфер Слонины 15 миллионов долларов

Вратарь «Чикаго» Габриэль Слонина в ближайшее время подпишет контракт с «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны договорились о переходе 18-летнего американца. 31 июля игрок прилетит в Лондон, где пройдет медосмотр перед трансфером. Сообщается, что «Челси» заплатит за Слонину 15 млн долларов, а сам игрок останется в «Чикаго» до конца года.

В текущем сезоне Слонина провел 23 матча в МЛС, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл на ноль.