«Наполи» намерен продлить контракт с Ангиссой до 2027 года

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев ведет переговоры с 26-летним камерунцем о продлении контракта до 2027 года.

«Наполи» арендовал Ангиссу в августе 2021 года у «Фулхэма», а летом 2022-го итальянский клуб выкупил игрока. В сезоне-2021/22 хавбек провел за «Наполи» 33 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи.