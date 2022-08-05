«Челси» подтвердил переход Кукурельи из «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья подписал контракт с «Челси», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сделки в 65,3 млн евро. Трансфер Кукурельи стал рекордным для «Брайтона».

Также в рамках сделки «Брайтон» арендовал у «Челси» защитника Леви Колвилла.

В прошедшем сезоне Кукуррелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах.