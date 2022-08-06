«Лос-Анджелес» подписал контракт с Буанга из «Сент-Этьена»

Форвард «Сент-Этьена» Денис Буанга подписал контракт с «Лос-Анджелесом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 27-летним габонцем не сообщаются. Ранее L'Equipe сообщал, что форвард будет зарабатывать больше, чем звездные новички «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини.

В минувшем сезоне Буанга провел 37 матчей в лиге 1, в которых забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 4,55 млн евро.