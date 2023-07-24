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Сегодня, 07:39

Хадсон-Одои согласовал условия личного контракта с «Фулхэмом»

Руслан Минаев
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Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои договорился с «Фулхэмом» об условиях личного контракта, сообщает Evening Standard.

По данным источника, игрок хочет покинуть «синих», так как испытывает недостаток в игровом времени.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказаться продавать 22-летнего англичанина в «Фулхэм». Игроком также интересуются «Лацио» и «Ноттингем Форест».

В сезоне-2022/23 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. Он провел 21 матч за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Хадсона-Одои с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Фулхэм
ФК Челси
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