Чалханоглу поблагодарил «Милан» перед переходом в «Интер»
18:59
Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу в Instagram опубликовал видео, в котором он поблагодарил «Милан». Он перейдет в «Интер» на правах свободного агента. Ранее турок отказался продлевать соглашение.
«Спасибо за все, «Милан», — говорится в подписи к видео.
В сезоне-2020/21 27-летний Чалханоглу провел 43 матча за «Милан», на его счету 9 голов и 12 результативных передач.
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