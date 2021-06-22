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«ПСЖ» готов платить Серхио Рамосу 15 миллионов евро в год

23:12
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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Защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает португальский журналист Педру Алмейда в своем Twitter. По информации источника, «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года.

По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон. С футболистом также контактирует «Рома».

Ранее испанские СМИ сообщали, что защитник получал в год 12 миллионов евро в «Реале».

В минувшем сезоне Рамос провел 21 матч за мадридский клуб, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. На прошлой неделе стало известно, что Рамос покинет «сливочных» в конце июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pedrogva6/status/1407426761508458513

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