«ПСЖ» готов платить Серхио Рамосу 15 миллионов евро в год

Защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает португальский журналист Педру Алмейда в своем Twitter. По информации источника, «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года.

По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон. С футболистом также контактирует «Рома».

Ранее испанские СМИ сообщали, что защитник получал в год 12 миллионов евро в «Реале».

В минувшем сезоне Рамос провел 21 матч за мадридский клуб, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. На прошлой неделе стало известно, что Рамос покинет «сливочных» в конце июня.