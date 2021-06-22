«ПСЖ» готов платить Серхио Рамосу 15 миллионов евро в год
Защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает португальский журналист Педру Алмейда в своем Twitter. По информации источника, «ПСЖ» предлагает 35-летнему испанцу контракт до 2023 года.
По данному соглашению с парижанами Рамос будет получать 15 миллионов евро за сезон. С футболистом также контактирует «Рома».
Ранее испанские СМИ сообщали, что защитник получал в год 12 миллионов евро в «Реале».
В минувшем сезоне Рамос провел 21 матч за мадридский клуб, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Защитник выступает за «Реал» с 2005 года. На прошлой неделе стало известно, что Рамос покинет «сливочных» в конце июня.
PSG offers 15M€ per season until 2023 to S?rgio #Ramos. The Spanish player is evaluating the proposal. ?? #PSG— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 22, 2021
ASRoma also has the player referenced. ?? #transfers #ASR
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