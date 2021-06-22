«Манчестер Сити» готов отложить трансфер Кейна из «Тоттенхэма» на следующий год

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в клубе еще на один сезон. Президент «шпор» Дэниэл Леви хочет сохранить форварда и сообщил одному из кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма», что англичанин не уйдет в этом сезоне, утверждает ESPN.

«Ман Сити», претендующий на Кейна, считает, что этим летом трансфер будет сложно осуществить, учитывая важность игрока для «Тоттенхэма». «Горожане» готовы подождать год, чтобы подписать нужного им футболиста.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение столичному клубу о переходе 27-летнего форварда. «Горожане» готовы потратить на игрока 100 миллионов фунтов стерлингов, а также включить в сделку других футболистов.

Нынешний контракт англичанина с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне он провел за команду 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.