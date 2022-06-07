Погба: «Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие от того, что я делаю»

Бывший полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о дальнейших планах.

«Я просто хочу лучшего для себя... подумать, никуда не торопиться. Просто хочу играть в футбол, быть самим собой и получать удовольствие от того, что я делаю», — приводит слова Погба Sky Sports со ссылкой Uninterrupted.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Погба достигли принципиальной договоренности о сделке. Зарплата 29-летнего француза составит 8 миллионов евро в год без учета бонусов.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, по данным Transfermark). При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.