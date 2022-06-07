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Погба: «Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие от того, что я делаю»

Поль Погба поделился планами на свою дальнейшую карьеру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о дальнейших планах.

«Я просто хочу лучшего для себя... подумать, никуда не торопиться. Просто хочу играть в футбол, быть самим собой и получать удовольствие от того, что я делаю», — приводит слова Погба Sky Sports со ссылкой Uninterrupted.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Погба достигли принципиальной договоренности о сделке. Зарплата 29-летнего француза составит 8 миллионов евро в год без учета бонусов.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, по данным Transfermark). При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-paul-pogba-weighing-up-paris-saint-germain-and-real-madrid-offers?postid=3997529#liveblog-body
Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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