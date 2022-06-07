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Сегодня, 16:54

«Барселона» переключится на Ди Марию в случае неудачи с хавбеком «Лидса» Рафиньей

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«Барселона» определилась с приоритетным трансфером в случае неудачи в подписании полузащитника «Лидса» Рафиньи.

Как сообщает As, руководство каталонского клуба считает такой целью Анхеля Ди Марию, который по окончании этого сезона покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.

34-летний аргентинец тоже не против переезда в Испанию.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел в чемпионате Франции 26 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК Барселона
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