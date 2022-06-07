Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:17

Ибрагимович будет работать в Федерации футбола Швеции после окончания карьеры

Читать «СЭ» в

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг устного соглашения о работе в Федерации футбола Швеции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 40-летний швед получит представительскую должность, которая не будет связана со сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» новый контракт сроком на один год.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах за «россонери». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Златан Ибрагимович
ФК Милан
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Новый возрастной ценз: что теперь ждет российское фигурное катание?
Оживший Ничушкин, «сухие» победы, защитник-бомбардир. Путь «Колорадо» до финала Кубка Стэнли – настоящее кино
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погба: «Я просто хочу играть в футбол и получать удовольствие от того, что я делаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости