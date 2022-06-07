Ибрагимович будет работать в Федерации футбола Швеции после окончания карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг устного соглашения о работе в Федерации футбола Швеции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 40-летний швед получит представительскую должность, которая не будет связана со сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» новый контракт сроком на один год.

В прошедшем сезоне Ибрагимович забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах за «россонери». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.