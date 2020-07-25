Бывший игрок ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Экс-полузащитник ЦСКА Георгий Миланов имеет несколько вариантов продолжения карьеры. По словам его агента Марселя Фермана, игрок может перейти в клуб из ОАЭ и Греции.

«В настоящее время я нахожусь в Дубае и веду переговоры с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов, — цитирует агента Gong.bg. — В следующий понедельник я поеду в Афины, и после моих переговоров там Георгий (Миланов) решит, где продолжить свою карьеру — в ОАЭ или в Греции

Ранее Миланов расторг контракт с венгерским клубом «Фехервар» по обоюдному согласию сторон. Указано, что в Греции им интересуется ПАОК.

28-летий болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год с перерывом на аренду в швейцарский «Грассхоппер». Вместе с армейцами он дважды выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка страны.

В прошлом сезоне Миланов провел 28 матчей за «Фехервар» и забил три мяча при девяти голевых передачах.