Бускетс и Альба перейдут в «Интер Майами»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс продолжит карьеру в МЛС, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний испанец перейдет в «Интер Майами» в качестве свободного агента. Также с клубом МЛС подпишет контракт еще один игрок каталонцев Жорди Альба. Соглашения обоих футболистов будет рассчитано до конца 2025 года.

В минувшем сезоне Бускетс провел 42 матча, в которых отметился 4 результативными передачами. У Альбы 2 гола и 4 передачи в 30 матчах за «Барсу».