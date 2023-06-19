«Кристал Пэлас» хочет подписать защитника «Торино» Схюрса

«Кристал Пэлас» рассматривает возможность подписания защитника «Торино» Перра Схюрса, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 23-летним голландцем также интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Схюрс перешел в «Торино» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Схюрс провел за «Торино» 33 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.