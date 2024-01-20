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Сегодня, 14:30

«Брайтон» подписал полузащитника «Бока Хуниорс» Барко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Валентин Барко.
Фото AFP

«Брайтон» объявил о покупке полузащитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко.

19-летний аргентинец заключил контракт с английским клубом на 4,5 года. По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 9,15 миллиона евро.

Барко — воспитанник «Бока Хуниорс», он провел за команду 35 матчей, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24 с 31 очком в 20 матчах.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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