Metaratings: ряд клубов РПЛ интересуется полузащитником «Войводины» Зукичем

Несколько клубов РПЛ проявляют интерес к атакующему полузащитнику «Войводины» Деяну Зукичу, утверждает Metaratings.ru. По данным источника, 22-летнего серба также предлагали «Оренбургу» и ведущим клубам ФНЛ.

Сумма трансфера игрока оценивается в 1 миллион евро, а его желаемая зарплата составляет около 400 тысяч евро.

Зукич является воспитанником академии «Войводины», а за основную команду выступает с 2019 года. На счету хавбека 26 голов и 15 результативных передач в 176 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.