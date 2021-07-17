Браим Диас сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Милан»

Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит выступать за «Милан», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сегодня 21-летний испанец сегодня пройдет медосмотр перед тем, как будет арендован на два года с возможностью выкупа за 22 млн евро. «Реал» имеет первоочередное право на покупку игрока за 27 млн евро.

В сезоне-2020/21 Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету семь голов и четыре результативных передачи в 39 матчах за команду.