Браим Диас сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Милан»
07:42
Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит выступать за «Милан», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, сегодня 21-летний испанец сегодня пройдет медосмотр перед тем, как будет арендован на два года с возможностью выкупа за 22 млн евро. «Реал» имеет первоочередное право на покупку игрока за 27 млн евро.
В сезоне-2020/21 Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету семь голов и четыре результативных передачи в 39 матчах за команду.
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