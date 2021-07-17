«Удинезе» арендует Глика у «Беневенто»
07:26
Защитник «Беневенто» Камиль Глик продолжит карьеру в клубе серии А, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 33-летнего поляка претендует «Удинезе», который намерен арендовать игрока на сезон-2021/22.
В минувшем сезоне Глик провел 37 матчей за «Беневенто», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
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