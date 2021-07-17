«Эмполи» может приобрести Стояновича из загребского «Динамо»
08:18
Защитник загребского «Динамо» Петар Стоянович продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, 25-летним словенцем интересуется «Эмполи», который вернулся в серию А.
В минувшем сезоне Стоянович провел 34 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.
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