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«Эмполи» может приобрести Стояновича из загребского «Динамо»

08:18
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Защитник загребского «Динамо» Петар Стоянович продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 25-летним словенцем интересуется «Эмполи», который вернулся в серию А.

В минувшем сезоне Стоянович провел 34 матча во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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