13:37 14 августа | Футбол — Трансферы

"Боруссия" согласилась продать Дембеле в "Барселону" за 100 миллионов евро

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"Боруссия" приняла предложение "Барселоны" по трансферу полузащитника Усмана Дембеле. Как сообщает журналист Танкреди Палмьери, сумма сделки составит сто миллионов евро. Клубы договариваются о размере бонусов. Дортмундцы хотят получить порядка 30 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 20-летний француз уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта. Отмечалось, что он подпишет контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Напомним, что в прошлом году "Боруссия" покупала игрока за 15 миллионов.

В прошлом сезоне Дембеле провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.

 
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Michl

А "Боруссия" знает, что она уже приняла предложение? :)

12:46

Millwall82

Блин в России таких дембелей каждый год выходит по 1 млн человек.

17:24 14 августа

Doctor X

Мир сошел с ума

17:13 14 августа

Солитон Оренбург

shpasic...мама не ругай меня я пьяный, я сегодня пил и буду пить. потому что завтра утром ранним я уеду юность хоронить

15:22 14 августа

баламошка

shpasic уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля...////////////Бугага))

14:58 14 августа

shpasic

уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля...

14:42 14 августа

ValeraK

Бред. 100 лямов за дембеля - это перебор.

14:25 14 августа