"Боруссия" согласилась продать Дембеле в "Барселону" за 100 миллионов евро

"Боруссия" приняла предложение "Барселоны" по трансферу полузащитника Усмана Дембеле. Как сообщает журналист Танкреди Палмьери, сумма сделки составит сто миллионов евро. Клубы договариваются о размере бонусов. Дортмундцы хотят получить порядка 30 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что 20-летний француз уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта. Отмечалось, что он подпишет контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Напомним, что в прошлом году "Боруссия" покупала игрока за 15 миллионов.
В прошлом сезоне Дембеле провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.
Michl
А "Боруссия" знает, что она уже приняла предложение? :)
12:46
Millwall82
Блин в России таких дембелей каждый год выходит по 1 млн человек.
17:24 14 августа
Doctor X
Мир сошел с ума
17:13 14 августа
Солитон Оренбург
shpasic...мама не ругай меня я пьяный, я сегодня пил и буду пить. потому что завтра утром ранним я уеду юность хоронить
15:22 14 августа
баламошка
shpasic уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля...////////////Бугага))
14:58 14 августа
shpasic
уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля...
14:42 14 августа
ValeraK
Бред. 100 лямов за дембеля - это перебор.
14:25 14 августа