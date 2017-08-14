"Боруссия" согласилась продать Дембеле в "Барселону" за 100 миллионов евро

"Боруссия" приняла предложение "Барселоны" по трансферу полузащитника Усмана Дембеле. Как сообщает журналист Танкреди Палмьери, сумма сделки составит сто миллионов евро. Клубы договариваются о размере бонусов. Дортмундцы хотят получить порядка 30 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что 20-летний француз уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта. Отмечалось, что он подпишет контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Напомним, что в прошлом году "Боруссия" покупала игрока за 15 миллионов.