Белоус: «Инициатором разрыва контракта с «Локомотивом» был Жалолиддинов»

Юрий Белоус, руководитель консалтинговой компании «Soccer Career», представляющей интересы полузащитника Жасура Жалолиддинова рассказал «СЭ» подробности ухода узбекского футболиста из «Локомотива».

Ранее стало известно, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

— По взаимному соглашению сторон, на взаимовыгодных условиях и для клуба, и для футболиста расторгли соглашение с «Локомотивом».

— Почему приняли такое решение?

— У «Локомотива» перегружена заявка на легионеров. Нашли интересные и приемлемые условия, чтобы было выгодно для обеих сторон.

— Что значит «интересные»?

— Не интересные, а приемлемые. Но это комментировать я не буду.

— С коммерческой точки зрения?

— И с коммерческой тоже. И в плане развития футболиста — уверен, что клуб будет наблюдать за Жасуром в дальнейшем. Для него клуб сыграл большую роль. У Жасура очень хорошие перспективы.

— Кто принимал решение со стороны «Локомотива»?

— Это вопрос к «Локомотиву». Я комментирую со стороны компании «Soccer Career», которая помогает футболисту.

— Кто был инициатором разрыва договора?

— Конечно, игрок. Надо развиваться дальше. Если «Локомотив» не дает возможности себя проявить в оставшихся играх, то футболисту надо уходить.

Первую половину нынешнего сезона Жалолиддинов провел на правах аренды в «Тамбове», где вышел на поле только в одном матче.

(Константин Колмаков)

Жалолиддинов может продолжить карьеру в Эмиратах, Венгрии или Испании