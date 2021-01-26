«Локомотив» объявил об уходе Жалолиддинова
22:18
Полузащитник Жасур Жалолиддинов и «Локомотив» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.
18-летний Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в июле 2020 года из «Бунедкора».
«Мы желаем Жасуру успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении железнодорожников на официальном сайте.
Первую половину текущего сезона Жалолиддинов провел на правах аренды в «Тамбове», где провел только один матч. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 700 тысяч евро.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 60679Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю