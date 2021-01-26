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«Локомотив» объявил об уходе Жалолиддинова

22:18
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник Жасур Жалолиддинов и «Локомотив» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.

18-летний Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в июле 2020 года из «Бунедкора».

«Мы желаем Жасуру успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении железнодорожников на официальном сайте.

Первую половину текущего сезона Жалолиддинов провел на правах аренды в «Тамбове», где провел только один матч. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 700 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23463

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