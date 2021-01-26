Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Жалолиддинов может продолжить карьеру в Эмиратах, Венгрии или Испании

22:51
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Жасур Жалолиддинов. Фото ФК «Локомотив»
Теги:

Юрий Белоус, руководитель консалтинговой компании «Soccer Career», представляющей интересы полузащитника Жасура Жалолиддинова рассказал «СЭ» возможные варианты продолжения карьеры футболиста.

Ранее, 26 января, «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с 18-летним Жалолиддиновым по обоюдному согласию сторон.

— У клубов, которые в первой восьмерки РПЛ, заявка на легионеров перегружена. Думаю, это не очень хороший для него вариант, — заявил Белоус «СЭ». — За ним следят клубы из Эмиратов, из центральной Европы, из Испании. К сожалению, осталось 3-4 дня до окончания заявки в Европе и Эмиратах, поэтому в ближайшие дни могут быть интересные предложения.

— На вас уже выходили клубы?

— Безусловно. Из сегунды, из Эмиратов и один из ведущих клубов Венгрии.

(Константин Колмаков)

Белоус: «Инициатором разрыва контракта с «Локомотивом» был Жалолиддинов»

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир