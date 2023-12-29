Беллингем занял первое место в рейтинге лучших трансферов сезона по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов текущего сезона в Европе.

В рейтинг вошли 15 сделок.

Первое место в рейтинге занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал». 20-летний англичанин провел за мадридцев 21 матч, забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач.

Вторым в топе стал трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию», третьим — переход форварда Серу Гирасси из «Ренна» в «Штутгарт».

Топ-10 рейтинга: