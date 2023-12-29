Осимхен прислал фанату эмодзи в виде сердечек в ответ на просьбу перейти в «Челси»
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в соцсетях отреагировал на просьбу фаната о переходе в «Челси».
Нигерийцу 29 декабря исполнилось 25 лет. В соцсети X болельщик поздравил игрока с днем рождения и попросил его перейти в «Челси», выложив его детскую фотографию в форме лондонцев.
«С днем рождения, Виктор Осимхен. Пожалуйста, скорее приезжай и спаси «Челси», — написал фанат.
Осимхен ответил двумя эмодзи в виде сердечек и смайликом со сложенными руками.
Ответ Виктора Осимхена фанату.
Фото Скриншот из соцсети X
23 декабря «Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года. Сообщалось, что в сделку включили опцию о возможном выкупе игрока.
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