Осимхен прислал фанату эмодзи в виде сердечек в ответ на просьбу перейти в «Челси»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в соцсетях отреагировал на просьбу фаната о переходе в «Челси».

Нигерийцу 29 декабря исполнилось 25 лет. В соцсети X болельщик поздравил игрока с днем рождения и попросил его перейти в «Челси», выложив его детскую фотографию в форме лондонцев.

«С днем рождения, Виктор Осимхен. Пожалуйста, скорее приезжай и спаси «Челси», — написал фанат.

Осимхен ответил двумя эмодзи в виде сердечек и смайликом со сложенными руками.

Ответ Виктора Осимхена фанату. Фото Скриншот из соцсети X

23 декабря «Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном до 2026 года. Сообщалось, что в сделку включили опцию о возможном выкупе игрока.