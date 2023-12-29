«ПСЖ» на следующей неделе объявит о переходах Бералдо и Москардо

«ПСЖ» на следующей неделе планирует объявить о трансферах двух новичков, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в «ПСЖ» перейдут 20-летний защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо, которым интересовался «Зенит», и 18-летний хавбек «Коринтианса» Габриэль Москардо.

В минувшем сезоне Бералдо провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

В активе Москардо один гол и один ассист в 37 матчах за «Коринтианс» в минувшем сезоне. Контракт полузащитника действует до 2026 года. Его стоимость также оценивается в 15 миллионов евро.