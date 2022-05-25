Бельерин не желает возвращаться в «Арсенал»

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин признался, что не хочет возвращаться в «Арсенал». Лондонскому клубу приндлежат права на игрока, выступающего в Испании на правах аренды.

«Я четко изложил свою позицию и «Бетису», и «Арсеналу». Я хочу остаться в «Бетисе». Теперь у нас есть два месяца, чтобы найти лучшее решение. Я приложил усилия, чтобы приехать сюда, и теперь готов приложить все усилия, чтобы остаться», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Бельерина.

«Бетис» арендовал Бельерина у «Арсенала» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник сделал 5 результативных передач в 31 матче за испанскую команду.