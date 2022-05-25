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Сегодня, 04:13

«Атлетико» начнет переговоры по трансферу Молины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Удинезе» Науэль Молина является главной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно, сообщает в Twitter журналист Херман Гарсия.

По информации источника, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне ранее дважды пытался подписать игрока. «Удинезе» и «Атлетико» начнут переговоры в ближайшие дни.

Контракт 24-летнего аргентинца с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Молина сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Удинезе
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