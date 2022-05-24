Этим летом «Тоттенхэм» получит около 150 миллионов фунтов на трансферы

Руководство «Тоттенхэма» летом инвестирует в клуб около 150 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Отмечается, что деньги пойдут на развитие команды «на поле и за его пределами».

Боссы «шпор» хотят в первую очередь усилить команды новыми подписаниями. А также замотивировать главного тренера Антонио Конте подписать новый контракт с клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2023 года.

В прошедшем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» финишировал на четвертом месте с 71 очком и отобрался в Лигу чемпионов.