Этим летом «Тоттенхэм» получит около 150 миллионов фунтов на трансферы
Руководство «Тоттенхэма» летом инвестирует в клуб около 150 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.
Отмечается, что деньги пойдут на развитие команды «на поле и за его пределами».
Боссы «шпор» хотят в первую очередь усилить команды новыми подписаниями. А также замотивировать главного тренера Антонио Конте подписать новый контракт с клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2023 года.
В прошедшем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» финишировал на четвертом месте с 71 очком и отобрался в Лигу чемпионов.
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