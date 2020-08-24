«Байер» и «Фулхэм» интересуются форвардом «Ромы»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик летом может покинуть римский клуб, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний чешский нападающий не видит своего будущего в Риме, поэтому рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Среди главных претендентов на Шика — «Байер» и «Фулхэм».

Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Лейпциге», где сыграл в 22 матчах, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarket оценивает стоимость Шика в размере 25 миллионов евро.