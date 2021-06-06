Источник: «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за форварда олимпийской сборной Бразилии
6 июня 2021, 11:14
«Зенит» может купить нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо). Российский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Бренно Беретта.
Также бразильский клуб может получить процент от последующей перепродаже игрока.
Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.
В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
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