Источник: «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за форварда олимпийской сборной Бразилии

«Зенит» может купить нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо). Российский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Бренно Беретта.

Также бразильский клуб может получить процент от последующей перепродаже игрока.

Клаудиньо выступает за «Ред Булл Брагантино» с 2019 года. До этого он играл за другие бразильские клубы.

В прошлом сезоне 24-летний форвард олимпийской сборной Бразилии провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.