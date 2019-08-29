«Барселона» не намерена приобретать Неймара без включения в сделку других игроков

«ПСЖ» отклонил последнее предложение «Барселоны» по форварду Неймару, сообщает RMC. По имеющейся информации, стороны не достигли договоренности.

Президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что если «ПСЖ» хочет получить за игрока только деньги, то сделка не осуществится. Ранее сообщалось, что клуб был готов играть за бразильца 150 миллионов евро, Усмана Дембеле и Ивана Ракитича.

В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Полмиллиарда евро за Неймара. Бразилец взрывает рынок //

«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару