«Барселона» хочет выкупить Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» нацелена на приобретение правого защитника «Манчестер Юнайтед» Диого Далота, сообщает Calciomercato. Португалец на правах аренды выступает за «Милан».

Каталонцы готовы отдать «Манчестер Юнайтед» за 21-летнего футболиста не больше 12 миллионов евро. «Милан» не собирается выкупать португальца.

Далот сыграл за «Милан» в 14-ти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов.