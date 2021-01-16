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«Барселона» хочет выкупить Далота у «Манчестер Юнайтед»

11:35
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«Барселона» нацелена на приобретение правого защитника «Манчестер Юнайтед» Диого Далота, сообщает Calciomercato. Португалец на правах аренды выступает за «Милан».

Каталонцы готовы отдать «Манчестер Юнайтед» за 21-летнего футболиста не больше 12 миллионов евро. «Милан» не собирается выкупать португальца.

Далот сыграл за «Милан» в 14-ти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов.

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