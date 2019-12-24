«Барселона» хочет вернуть летом Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Goal.com. По информации СМИ, «Барселона» рассчитывает вновь сделать предложение парижанам о приобретении 27-летнего бразильца.

«Барселона» готовится заняться трансфером форварда в летнее трансферное окно. Сине-гранатовые уже пытались вернуть Неймара летом 2019-го, но переговоры между клубами зашли в тупик.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей за «ПСЖ», забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Неймара в 160 миллионов евро. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.