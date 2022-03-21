«Арсенал» и «Ньюкасл» хотят купить Осимхена у «Наполи», клуб готов продать игрока за 100 миллионов

Английский клубы «Ньюкасл» и «Арсенал» хотят подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боссы «Ньюкасла» хотят осуществить трансфер этим летом. Это уже вторая попытка клуба подписать нигерийца после неудачи во время зимнего трансферного окна.

Осимхеном заинтересовался и «Арсенал». Клуб переключился на форварда «Наполи», после того, как у лондонцев не получилось купить Душана Влаховича.

По данным источника, неаполитанцы не рассматривают продажу форварда. Тем не менее, президент клуба, Аурелио Де Лаурентис, выслушает предложения в районе 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен перешел в «Наполи» в сентябре 2020 года из «Лилля». Портал Transfermarkt, оценил переход в 75 миллионов евро. Текущий контракт 23-летнего нигерийца с неаполитанским клубом действует до июня 2025 года. В сезоне-2021/22 Осимхен провел за клуб 25 матчей во всех турнирах. Забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.