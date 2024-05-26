«РБ Спорт»: «Зенит» близок к покупке защитника «Краснодара» Волкова за 5 миллионов евро

«Краснодар» и «Зенит» близки к соглашению по трансферу защитника «быков» Сергея Волкова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сумма трансфера может составить пять миллионов евро. 21-летний футболист должен подписать трехлетний контракт с петербургским клубом.

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Рыночная стоимость защитника оценивается в 5 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.