Агент Конате сообщил, что нападающий покинет «Ахмат»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мохамед покидает грозненский клуб. Он хочет попробовать себя в другом месте. Сейчас у него будет небольшой отпуск, а затем он поедет в сборную. После этого мы проведем переговоры с клубами из разных стран», — сказал Селюк «СЭ».

26-летний Конате в прошедшем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночнцю стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока, выступающего за сборную Буркина-Фасо, с «Ахматом» истекает в июне 2024 года.