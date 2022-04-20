Защитник «Марселя» Салиба заинтересовал «Атлетико Мадрид»

«Атлетико Мадрид» заинтересован в подписании защитника «Арсенала» Вильяма Салиба, выступающего на правах аренды за «Марсель». Как сообщает L'Equipe, поклонником игры 21-летнего француза является главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Салиба, который перешел в «Арсенал» из «Сент-Этьена» в 2019 году, не провел за лондонский клуб ни одного матча. Его соглашение с «канонирами» истекает в июне 2024 года. В этом году защитник дебютировал за национальную сборную Франции.

Портал Transfermarkt оценивает Салибу в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провел за «Марсель» 45 матчей, в которых не отметился результативными действиями.