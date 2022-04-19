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Бабаев считает преждевременной информацию о выкупе контракта Карраскаля

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Генеральный директор ЦСКА не стал комментировать подробности выкупа контракта полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта».

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся», — цитирует Бабаева Sport24.

Ранее агент футболиста Мартин Родригес заявил, что армейцы выкупят контракт 23-летнего колумбийца и заключат с ним контракт на 4 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-19-babayev-o-transfere-karraskalya-dolzhen-soobshchat-tsska-a-ne-agent
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Хорхе Карраскаль
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