Бабаев считает преждевременной информацию о выкупе контракта Карраскаля

Генеральный директор ЦСКА не стал комментировать подробности выкупа контракта полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта».

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы.

При этом условия выкупа в прессе уже фигурировали и секретом давно не являются. Как и факт успешной игры Хорхе за наш клуб. Но думаю, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами мы ограничимся», — цитирует Бабаева Sport24.

Ранее агент футболиста Мартин Родригес заявил, что армейцы выкупят контракт 23-летнего колумбийца и заключат с ним контракт на 4 года.