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Сегодня, 00:44

«Тоттенхэм» предлагает 50 миллионов евро за двух защитников «Торино»

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«Тоттенхэм» предлагает 50 миллионов евро за защитников «Торино» Глейсона Бремера и Уилфрида Синго, сообщает Tuttosport.

По данным источника, игроки заинтересовали главного тренера «шпор» Антонио Конте.

В текущем сезоне Синго провел за «быков» 32 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

Контракт 21-летнего ивуарийца с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 15 миллионов евро.

Контракт Бремера истекат в июне 2024 года. 25-летнего бразильца, портал Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел за «Торино» 30 матчей и забил три гола.

Антонио Конте
ФК Торино
ФК Тоттенхэм Хотспур
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