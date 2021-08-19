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«Бавария» начала переговоры с Керером

04:12
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«Бавария» заинтересована в защитнике «ПСЖ» Тило Керере. Как сообщает L'Equipe, мюнхенский клуб провел встречу с представителями 24-летнего немца.

Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с игроком за 20 миллионов евро. Действующий контракт Керера рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл в 33 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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