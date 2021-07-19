Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Аталанта» продолжает работать над трансфером Копмейнерса из АЗ

06:51
Теги:

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Аталанта» продолжает переговоры с 23-летним нидерландцем. Клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с игроком до лета 2026 года. В то же время АЗ хочет получить за хавбека 20 млн евро, тогда как «Аталанта» предлагает 15 млн плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за АЗ в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с Черчесовым
Столкнул возлюбленную и упал: подробности гибели пары в Москве
Напавшими на пограничников Украины на границе с РФ оказались сотрудники СБУ
Видеоурок астролога: как встретить свою любовь в июле-2021
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд