«Аталанта» продолжает работать над трансфером Копмейнерса из АЗ
06:51
Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «Аталанта» продолжает переговоры с 23-летним нидерландцем. Клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с игроком до лета 2026 года. В то же время АЗ хочет получить за хавбека 20 млн евро, тогда как «Аталанта» предлагает 15 млн плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за АЗ в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.
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