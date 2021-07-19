«Аталанта» продолжает работать над трансфером Копмейнерса из АЗ

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Аталанта» продолжает переговоры с 23-летним нидерландцем. Клуб из Бергамо согласовал условия личного контракта с игроком до лета 2026 года. В то же время АЗ хочет получить за хавбека 20 млн евро, тогда как «Аталанта» предлагает 15 млн плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Копмейнерс провел за АЗ в общей сложности 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.