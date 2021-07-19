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«Кальяри» в ближайшее время объявит об аренде Далберта у «Интера»

07:58
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Защитник «Интера» Далберт близок к переходу в «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшие часы «Кальяри» объявит об аренде 27-летнего бразильца. Клуб из Сардинии будет иметь право выкупить игрока за 7 миллионов евро.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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