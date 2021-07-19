«Тоттенхэм» близок к аренде Голлини из «Аталанты»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонский клуб продвинулся в переговорах с 26-летним итальянцем. Сообщается, что «шпоры» намерены арендовать игрока с обязательством выкупа при достижении определенных условий.

В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.