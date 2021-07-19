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«Тоттенхэм» близок к аренде Голлини из «Аталанты»

05:54
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонский клуб продвинулся в переговорах с 26-летним итальянцем. Сообщается, что «шпоры» намерены арендовать игрока с обязательством выкупа при достижении определенных условий.

В минувшем сезоне Голлини провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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