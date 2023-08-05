«Рома» может подписать Вегхорста

Форвард «Бернли» Ваут Вегхорст может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, представители 30-летнего голландца предложили игрока «Роме». Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Эвертона».

В минувшем сезоне Вегхорст провел в аренде у «Бешикташа» и «Манчестер Юнайтед». В общей сложности на его счету 49 матчей, в которых он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. В составе «МЮ» форвард забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 31 игре.