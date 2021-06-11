«Аталанта» планирует арендовать двух болгарских футболистов

Игроки софийского ЦСКА Мартин Смоленски и Валентин Антов перейдут в «Аталанту» на правах аренды, сообщает в своем Twitter болгарский журналист Методи Шуманов. Соглашение будет рассчитано на один год.

18-летний Смоленски может сыграть в центре полузащиты или на позиции правого или левого вингера. В прошлом сезоне он провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

20-летний Антов — центральный защитник, может также сыграть опорного полузащитника. В прошлом сезоне он отыграл пять матчей в серии А, выступая в аренде за «Болонью».