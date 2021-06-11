«Венеция» подписала австрийского защитника
21:17
Защитник молодежной сборной Австрии Давид Шнегг перешел в «Венецию», сообщает официальный сайт клуба серии А 11 июня.
22-летний футболист ранее принадлежал клубу ЛАСК и выступал на правах аренды за «Тироль». В прошедшем сезоне он провел 31 матч за «Тироль» во всех турнирах и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
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