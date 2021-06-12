«ПСЭ» и Доннарумма договорились о трансфере

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в «ПСЖ», сообщил журналист Фабрицио Романо. Устная договоренность между сторонами уже достигнута.

Отмечается, что юристы работают над деталями контракта, который будет подписан до июня 2026 года. В ближайшие дни вратарь пройдет медицинское обследование.

Доннарумма в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.