Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«ПСЭ» и Доннарумма договорились о трансфере

02:32
Теги:

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма перейдет в «ПСЖ», сообщил журналист Фабрицио Романо. Устная договоренность между сторонами уже достигнута.

Отмечается, что юристы работают над деталями контракта, который будет подписан до июня 2026 года. В ближайшие дни вратарь пройдет медицинское обследование.

Публикация от 433 (@433)

Доннарумма в прошедшем сезоне провел 48 матчей за «Милан», пропустил 54 мяча и 15 раз отыграл «на ноль». Его контракт с клубом истекает 30 июня и не будет продлен, поэтому он перейдет на правах свободного агента.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Профессиональные актеры оценили игру Бузовой на сцене МХАТа
Девушка разбилась насмерть, упав с 86-этажа башни в Москва-сити
Как будут вести себя перед смертью разные знаки зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
1
Офсайд