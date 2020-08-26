AS: «Барселона» выразила желание приобрести Жезуса у «Манчестер Сити»

«Барселона» проявляет интерес к форварду «Манчестер Сити» Габриэлу Жезусу, сообщает испанское издание AS.

По данным источника, представители «Барсы» вышли на контракт с «Сити» и выразили желание приобрести игрока. Сам футболист воспринял новость с энтузиазмом. Однако договориться о трансфере будет нелегко, так как на игрока рассчитывает главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола. Контракт бразильца истекает летом 2023 года.

Ранее стало известно, что выразил желание покинуть «Барселону» форвард Лионель Месси, но клуб не планирует отпускать его. Также была информация, что Месси может уйти именно в «Манчестер Сити» и уже провел переговоры с Гвардьолой.

23-летний Габриэл Жезус в чезоне-2019/20 провел 53 матча за «Сити», забил 23 мяча и сделал 14 голевых передач.