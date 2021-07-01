«Арсенал» не отпустил Салиба в «Ренн»

«Арсенал» отказался продавать защитника Уильяма Салиба. Как сообщает Ouest-France, «Ренн» получил отказ по поводу предложения по покупке 20-летнего француза.

Спортивный директор французского клуба Флориан Морис связался с «Арсеналом», но «канониры» готовы рассматривать лишь аренду, что не устраивает бретонцев.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.